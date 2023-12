Stiri pe aceeasi tema

- Sistarea furnizarii apei potabile in municipiul Pitești, zona Craiovei – Razboieni, in data de 20 noiembrie 2023 Societatea Apa Canal 2000 SA Pitești va sista furnizarea apei potabile in municipiul Pitești, luni, 20.11.2023, intre orele 08:00-20:00, fiind afectați utilizatorii din cartierele Craiovei,…

- Montarea repartitoarelor de costuri NU este obligatorie, in Pitești! TERMO CALOR CONFORT S.A. aduce la cunoștința abonaților sistemului centralizat de termoficare faptul ca, in Pitești, NU este obligatorie montarea sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termica (repartitoare…

- La sfarșitul saptamanii trecute, in incinta depoului nou construit pa Calea Ialomiței, conducerea Primariei Targoviște a organizat conferința care a marcat finalizarea proiectului „Imbunatațirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesara…

- Joi, 9 noiembrie, conducerea Primariei Targoviște a organizat o conferința de presa avand ca subiect finalizarea proiectului „Imbunatațirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesara transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii…

- Anunț public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu SC FINANCIAR URBAN SRL, cu sediul in municipiul Pitesti, str. George Coșbuc, nr. 12, județul Argeș, anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Linie de sortare automatizata…

- Transportul public din Pitești, de astazi, oficial, pe Google Maps! De astazi, 3 noiembrie 2023, serviciul de transport public din Pitești este accesibil, oficial, și pe harțile Google. Oricine intra pe Google Maps și vrea sa vada cum ajunge dintr-un loc in altul, folosind transportul public, va primi…

- Sistemul de transport public din Pitești a fost integrat in platforma Google Maps Sistemul de transport public din Pitești a fost integrat in platforma Google Maps. Aceasta integrare faciliteaza semnificativ planificarea și accesibilitatea transportului public pentru utilizatori. Iata cateva beneficii…

- Ediția a XVII-a a festivalului „Toamna Piteșteana” se prelungește! „Toamna Piteșteana”, festival ce a avut deschiderea joi, 12 octombrie, este in plina desfașurare in Piața „Vasile Milea” din Pitești. La cererea piteștenilor, durata evenimentului din acest an a fost prelungita pana duminica, 29 octombrie…