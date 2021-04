Proiectul franco-german al unei noi aeronave de luptă a intrat într-o ''fază foarte decisivă'' (ministrul german al apărării) Proiectul franco-german de dezvoltare a unei noi aeronave de lupta a intrat intr-o "faza foarte decisiva", a afirmat marti ministrul german al apararii, Annegret Kramp-Karrenbauer, transmite dpa.



Proiectul mai necesita clarificarea unor aspecte finale, inclusiv de natura legala, a mentionat ministrul german in cursul unei vizite la Paris.



"Suntem hotarati sa facem acest urmator pas pana in vara, astfel ca proiectul sa se incadreze in timp", a spus Annegret Kramp-Karrenbauer. Ea a adaugat ca acest lucru este valabil si in ce priveste viitorul sistem comun de lupta terestra…



