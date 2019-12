Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 19.00 Prezenta la vot era de 45,08 la nivel national. Judetul cu cea mai mare prezenta la vot ramane Ilfov, unde la ora 19.00 prezenta a ajuns la 58,06. Biroul Electoral Central anunta ca prezenta la vot, in cadrul primului tur al alegerilor prezidentiale, pentru ora 19.00, este de 45,08%, comparativ…

- Prezența la vot la ora 17.00 a urcat la 37, 93%, potrivit Biroului Electoral Central. Prezența e mai mare cu peste doua procente decat cea de la europarlamentarele din luna mai 2019, informeaza g4media.ro. Au votat pana la aceasta ora 6.910.900 romani la secțiile din țara. Diferența dintre urban și…

- Prezența la vot la ora 15.00 a crescut la 29,21%, semnificativ peste europarlamentarele din luna mai 2019, cand la aceeași ora a fost de 27,68%, potrivit datelor Biroului Electroal Central, scrie g4media.ro. Ora 15, comparație la vot: Prezidențiale 2019 – 29,21%Parlamentare 2016 – 23,6%Europarlamentare…

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), in primul tur al alegerilor prezidențiale pana la ora 14.00 au votat 25% din romanii din țara, numarul voturilor fiind de 4.555.343 . Județele fruntașe la prezența sunt Ilfov, Brașov, Cluj, Constanța, Sibiu. Județele codașe: Covasna, Satu Mare, Vaslui, Maramureș,…