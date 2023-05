Proiectul de reformă judiciară din Israel determină startupurile din ţară să se relocheze Un sondaj realizat de Autoritatea pentru Inovare din Israel a constatat ca 80% dintre startupurile infiintate pana acum in acest an au fost deschise in afara Israelului si ca firmele intentioneaza, de asemenea, sa isi inregistreze viitoarea proprietate intelectuala in strainatate, ceea ce ar duce la o lovitura grava pentru incasarile fiscale ale Israelului. Sectorul high-tech din Israel angajeaza 10% din forta de munca a tarii, reprezentand aproximativ 15% din productia economica, mai mult de jumatate din exporturi si un sfert din veniturile fiscale. Propunerile coalitiei de extrema dreapta a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

