- Se poate relua navigația intre Romania și Serbia. Consiliul Județean Timiș, in calitate de partener, a organizat conferința de inchidere a proiectului „Repararea infrastructurii de navigație pe Canalul Bega”. Cu aceasta ocazie, au fost prezentate rezultatele proiectului, fiind organizata și o deplasare...

- Sub o mie de kilometri de autostrazi in Romania, la finalul anului 2021. Starea infrastructurii din Romania. Date INS La sfarșitul anului 2021 lungimea autostrazilor masura 931 km, anunța INS. Lungimea drumurilor publice totaliza 86.199 km, din care 17.530 km (20,3%) drumuri nationale, 35.096 km (40,7%)…

- Romania se imprumuta cel mai scump, are cel mai mare deficit bugetar și cel mai mare deficit de cont curent dintre toate statele UE. Pentru ca nu a ținut in frau cheltuielile statului, pentru ca nu a promovat masuri care sa ajute economia și pentru lipsa de credibilitate in fața partenerilor externi,…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, declara ca nu exista un risc in privinta aprovizionarii populatiei cu alimente, precizand ca tarile care vor limita exportul de cereale in contextul crizei din Ucraina sunt Ungaria, Bulgaria si Serbia. Romania exporta, pentru ca produce mult mai mult fața de…

- Adrian Chesnoiu a fost intrebat, luni, daca Romania va lua o decizia de limitare a exportului de cereale din cauza crizei din Ucraina asa cum fac Ungaria, Bulgaria si Serbia. “Trebuie sa precizam inca de la inceput ca Romania nu este niciuna din aceste tari. Noi in mod traditional suntem o tara care…