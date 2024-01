Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentantilor din SUA a aprobat joi, la scurt timp dupa Senat, un proiect de lege pentru a finanta provizoriu guvernul federal pana la inceputul lunii martie si a evita o inchidere partiala a agentiilor guvernamentale.Documentul a fost trimis presedintelui Joe Biden pentru aprobarea finala,…

- Bugetul provizoriu a fost adoptat in Camera Reprezentantilor cu 314 voturi la 108, avand 106 republicani si doi democrati in opozitie.Joi dimineata, Senatul adoptase cu usurinta proiectul de lege, cu un vot de 77 la 18, inainte de termenul-limita, care expira in weekend.Armata, Departamentul de Justitie,…

- Presedintele american Joe Biden a avut, la Casa Alba, discutii cu liderii din Congres pentru a-i convinge ca Statele Unite sa continue furnizarea sprijinului pentru Ucraina, in prezent intrerupt ca urmare a lipsei unui acord intre republicani si democrati, scrie Agerpres, preluand agențiile AFP si DPA.Liderul…

- Liderii politici din Congresul Statelor Unite au ajuns la un acord pentru mentinerea finantarii bugetului federal pana la inceputul lunii martie, a anuntat o sursa apropiata negocierilor, potrivit AFP si Reuters, preluate de Agerpres. Acest anunt intervine inaintea datei de 19 ianuarie, cand ar fi expirat…

- Președintele Camerei Reprezentanților SUA, Mike Johnson, a prezentat un proiect de lege pentru a continua temporar finanțarea guvernului federal, izolat de ajutorul acordat Israelului și Ucrainei. Intr-o conversație cu reprezentanții Partidului Republican in camera inferioara a Congresului, Johnson…

- Republicanii din Camera Reprezentantilor a Congresului american au introdus luni un proiect ce prevede alocarea a 14,3 miliarde de dolari pentru Israel prin taierea bugetului agentiei fiscale (Internal Revenue Service, IRS), propunere ce anunta o disputa cu democratii, care controleaza Senatul.Intr-una…

