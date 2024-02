Proiectul de lege, care prevede un nou tip de concediu social, aprobat de Executiv

Stiri pe aceeasi tema

- PNL Prahova a transmis un comunicat de presa pe care il puteti citi in randurile de mai jos: „Grupul consilierilor locali PNL a initiat un proiect care acorda ‘O sansa la viata’. Proiectul de hotarare de Consiliu Local prevede acordarea, in anul 2024, a unui sprijin financiar in valoare de 13.800 lei…

- Proiectul privind bugetul Fotbal Club Argeș a fost retras de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Pitești, care a avut loc joi, 8 februarie. Citește și: Bugetul Piteștiului, aprobat fara votul opoziției. „Suntem pe drumul cel bun” Motivul – care i-a fost adus la cunoștința primarului…

- Camera Deputaților, in calitate de for decizional, a adoptat proiectul de lege care prevede ca șoferii romani care dețin permis categoria B, sa poata conduce și unele motociclete. Așadar, Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege pentru modificarea OUG nr. 195/2002 ce prevede ca șoferii romani…

- Mai precis, este vorba de lipsa avizul Consiliului Economic și Social. CES a motivat ca așteapta avizele altor ministere, așa incat ședința consilului ar putea avea loc abia in jurul orei 14, potrivit sursei citate. Avizul din partea Consiliului Economic și Social are doar un rol consultativ și nu…

- Mai precis, este vorba despre acizul Consiliului Economic și Social (CES). Avizul din partea Consiliului Economic și Social are doar un rol consultativ și nu poate impiedica adoptarea unui proiect de lege de catre Guvern, dar este un demers obligatoriu in circuitul de avizare.Executivul avea programata…

- Executivul ar putea discuta la urmatoarea ședința proiectul de buget pentru anul viitor, spune purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin: Bugetul pe 2024 este „prioritatea zero in acest moment pe agenda guvernamentala”.„In cadrul guvernului nu, dar, evident, exista angajamente ca acest…

- Guvernul s-a intrunit in ședința. Pe ordinea de zi a cabinetului de miniștri a fost pachetul bugetelor pentru anul 2024, pe care, ulterior, Executivul il va propune Parlamentului spre aprobare.