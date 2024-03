Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o postare de pe pagina personala de facebook, viceprimarul Brașovului, Sebastian Rusu, atrage atenția ca proiectul Salii Polivalente nu aparține sub nicio forma actualei administrații locale USR. Redam mai jos postarea completa a lui Sebastian Rusu: „Infrastructura pentru sport din municipiul nostru…

- Proiectul de lege inițiat de PNL care prevede ca traficanții de droguri sa fie condamnați la inchisoare cu executare, fara posibilitatea suspendarii pedepselor, ???? ???????????????? ???????????????????????????? ????????????????̆???????? ???????? ???????????????????????? ????????????????????????????̦????????????????…

- Cetațenii iși vor putea recupera mai rapid banii pentru biletele de avion nevalorificate de la companiile avia care au dat faliment. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost aprobat in cadrul ședinței plenare de astazi. Proiectul prevede completarea Legii insolvabilitații cu un punct nou potrivit…

- O mare parte din bulevardele principale ale Constanței, recent reabilitate cu zeci de milioane de euro de la Uniunea Europeana, prezinta deficiențe semnificative, potrivit unui reportaj Info Sud-Est. Dale crapate, puse stramb, carpeli și utilizarea materialelor de proasta calitate sunt doar cateva din…

- Primaria Constanta a demarat proiectul "Reamenajarea spatiului public din zona Parcului Garii"."Parcul Garii a fost amenajat la inceputul anilor 1960, de atunci s au scurs mai bine de 60 de ani, iar timpul si a pus amprenta asupra acestui loc: toate aleile erau degradate, bordurile lipseau, mobilerul…

- Comisia de Transport si Infrastructura din Camera Deputatilor a adoptat Ordonanta de Urgenta pentru reglementarea muncii in domeniul maritim, prin care se doreste ca cele sase ramuri de protectie sociala sa fie garantate. Prin acest demers legislativ, se face un pas semnificativ in directia imbunatatirii…

- Europarlamentarul Dragoș Benea a adus in atenția publica finalizarea unui proiect de infrastructura cu impact major in estul județului Bacau. Declarația sa vine intr-un context in care municipiul Bacau s-a confruntat cu ratari in absorbția fondurilor europene, in contrast cu succesul notabil al investiției…