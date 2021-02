Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat in aceasta seara bugetul pentru anul in curs, urmand ca documentul sa ajunga in Parlament. Am aprobat Legea bugetului de stat pe 2021. Am aprobat Legea plafoanelor, a unor indicatori specificati in cadrul fiscal bugetar pentru 2021, Legea bugetului asigurarilor sociale pentru anul…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca bugetul pe 2021 a fost aprobat de Guvern si ca deficitul este de 7,16 la suta din PIB. Citu a precizat ca Ministerul Sanatatii si Ministerul Transporturilor au primit bani in plus bani din Fondul de Rezerva. Creșterea economica prevazuta pentru acest an este de 4,3%,…

- Florin Citu, premierul Romaniei a anuntat, vineri seara, dupa sedinta de Guvern, ca a fost adoptat bugetul pentru anul 2021 și ca urmeaza sa ajunga in Parlament pentru dezbatere. In ședința de Guvern de azi am aprobat legea Bugetului de Stat pe anul 2021. Am aprobat Legea Plafoanelor, Legea Bugetului…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, liderul PNL, a declarat ca proiectul bugetului de stat va fi, cel mai probabil, prezentat in sedinta de Guvern de astazi si va fi in dezbatere publica in cursul acestei saptamani, mentionand ca nu stie de existenta unor nemultumiri. „Abia ce e lansat…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat ca proiectul bugetului de stat va fi probabil prezentat in sedinta de Guvern de miercuri si va fi in dezbatere publica in cursul acestei saptamani, mentionand ca nu stie de existenta unor nemultumiri. "Abia ce e lansat proiectul de buget in…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca a inceput pregatirea bugetului pentru anul acesta. In acest sens, a cerut o analiza detaliata pe fiecare minister, iar pe 4 februarie bugetul sa fie dezbatut si aprobat in Parlament. Florin Citu a precizat ca a cerut o analiza a actelor normative care sunt in vigoare…

- Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative (Politica bugetar-fiscala pentru anul 2021) a fost aprobat de Parlament, in ședința plenara de astazi, in cea de-a doua lectura, cu 56 de voturi. Documentul a fost elaborat de catre Guvern.

- Proiectul de lege ce vizeaza politica bugetar-fiscala pentru anul 2021 a fost aprobat astazi de catre cabinetul de miniștri. Acesta urmeaza sa fie remis in Parlament pentru a fi votat. Potrivit documentului, masurile de politica fiscala și vamala pentru anul viitor sint orientate sa contribuie la dezvoltarea…