Cancerul de col uterin poate fi prevenit prin vaccinare și testare. Acesta este mesajul pe care il transmite Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuța” (IOCN) din Cluj-Napoca, prin proiectul CEDICROM 2, pe care il desfașoara in aceasta perioada. Avand in vedere ca in fiecare an, in Romania, peste 3.000 de femei sunt depistate cu cancer de col uterin, din care peste 1.700 de femei pierd lupta cu aceasta boala, prin proiectul CEDICROM, mii de femei au posibilitatea sa efectueze gratuit testele de prevenire a cancerului de col uterin.„Cea mai eficienta modalitate de prevenire a cancerului de…