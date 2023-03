Autoritatea pentru Supraveghere Financiara (ASF) are gata proiectul de plafonare a tarifelor RCA pe care il va inainta luni Ministerului Finanțelor. Valentin Ionescu, director ASF, a declarat, intr-o intervenție la Digi24, ca prețurile vor fi plafonate la nivelul lunii martie 2022, si se va renunța și la taxa de 1% pentru asiguratori. In imaginea de mai jos tarifele de referința RCA, valabile in martie 2022: ASF a anunțat oficial vineri ca a decis sa retraga autorizația de funcționare și sa ceara in instanța falimentul Euroins, conducerea companiei fiind preluata de Fondul de Garantare a Asiguraților…