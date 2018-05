Proiectil explodat în Bacău. Un muncitor a murit şi doi au fost răniţi Mai multi muncitori faceau lucrari in momentul exploziei la exploatarea forestiera din zona Ciobanesti, comuna Asau. Din primele date se pare ca unul dintre muncitori a lovit elementul de munitie cu un ciocan si din acest motiv s-a produs explozia. "Echipele medicale sunt acolo si stim doar ca un muncitor a murit si alti doi au suferit rani grave", a spus purtatorul de cuvant al ISU Bacau. Potrivit acestuia, muncitorul care a murit avea 27 de ani. "Cei doi raniti au fost dusi pe stadionul din Asau, pentru a fi preluati de elicopterul SMURD. Avem la fata locului echipa pirotehnica… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

