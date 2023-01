Proiecţie specială a peliculei “Taximetriştii” la Iulius Mall, alături de scenarist şi personajele principale. Vine Monica Bârlădeanu Primul film romanesc lansat simultan in Romania si Moldova, „Taximetristi", va avea o proiectie speciala in prezenta echipei la Cinema City de la Iulius Mall Iasi. Co-scenaristul Adrian Nicolae si actorii Monica Birladeanu, Victoria Raileanu si Alexandru Ion vor fi prezenti vineri, 27 ianuarie 2023, de la ora 19:00, la Cinema City. Este o comedie regizata de Bogdan Theodor Olteanu si scrisa alaturi de Adrian Nicolae, ce ii are ca protagonisti pe Liviu (Rolando Matsangos) si Lica (Alexandru Ion), doi taximetristi care incearca sa supravietuiasca unei ture de noapte in care fiecare client are o… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Expozitii, proiectii de filme, simpozioane, piese de teatru, concursuri cu premii se numara intre evenimentele organizate de Ziua Unirii Principatelor Romane in institutiile din subordinea Ministerului Culturii, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Taximetristi, primul film romanesc lansat simultan in Romania și Moldova, ajunge in intr-o proiecție speciala in prezența echipei la Inspire Cinema VIP Electroputere Craiova. „Taximetriști”, comedia regizata de Bogdan Theodor Olteanu și scrisa alaturi de Adrian Nicolae, ii are ca protagoniști pe Liviu…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca deocamdata nu a fost calculat pretul gigacaloriei, dar ca acesta va fi in jurul sumei de 1.100 de lei. El a mentionat ca daca in 2022 tariful gigacaloriei a fost de 860 de lei, iar cetatenii au platit 160 de lei si primaria a achitat 700 de lei, in acest…

- „Am putea spune ca, in chip tainic, prin rugaciunea ei, și ea, Sfanta Anastasia, impreuna cu Sfinții Bisericii, au tamaduit multe dintre ranile celor peste 40 de ani de nedreptați prin care a trecut poporul roman”, a spus joi Preasfințitul Parinte Timotei Prahoveanul, facand legatura intre pomenirea…

- Askar Abilov mai apare in Rompetrol Rafinare SA Navodari, societate in care este administrator. In Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a, cu numarul 5260 din data de 19 decembrie 2022, a fost publicata hotararea SC Rompetrol Gas SRL, firma care are sediul social in Bucuresti. Societatea, prin…

- Ministrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak, s-a ales cu dosar penal, dupa ce ar fi avariat mașina instituției pe care o conduce, iar apoi a ascuns autoturismul in garajul ministerului. Informația a fost facuta publica de Sindicatul Național Sport și Tineret (SNST). Ministrul Sportului spune ca…

- Teatrul Improbabil a lansat primul spot de imagine, prin care explica publicului larg ce inseamna teatrul sonor și unde poate fi ascultat. Din distribuție fac parte actorii Catalin Coșarca, Ștefan Iancu, Bogdan Iancu, Victoria Raileanu, Ștefania Circu, Carol Ionescu și Coca Bloos. Spotul pornește de…

- Cinci tineri actori romani, reprezentanți ai noii generații, promit sa devina vedete ale cinema-ului romanesc, prin rolurile din “Taximetriști”, filmul care ajunge pe marile ecrane din Romania pe 20 ianuarie. Ana-Maria Guran, Ștefania Circu, Carol Ionescu, Vlad Ionuț Popescu și Madalina Stoica joaca…