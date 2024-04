Stiri pe aceeasi tema

- Prima cabana montana construita in Romania se afla in Sibiu, la 1.540 de metri altitudine, precizeaza Consiliul Județean Sibiu, intr-o postare pe Facebook. Inițial a fost cunoscuta sub numele de „Casa de adapost Șerbota”, pentru ca apoi sa fie redenumita „Cabana Negoiu”.

- Muzeul Național al Bucovinei va invita, vineri, 19 aprilie 2024, ora 13, la vernisajul expoziției Costin Neamțu Omul poveste, pictorul in poveste, care va fideschisa in Galeria cu bolți de la Muzeul de Istorie. Expoziția va fi prezentata de scriitorul Grigore Ilisei și este curatoriata de Lector univ.…

- „Anul filmelor de arta” de la Muzeul Național de Arta al Romaniei a debutat cu proiecția „Tițian. Imperiul culorii”, eveniment sold out, care a incantat publicul de toate varstele, și continua vineri, 5 aprilie, de la ora 19:00, cu proiecția filmului documentar „Jeff Koons. Portretul unei vieți”.

- Saptamana viitoare, vineri, 5 aprilie, de la ora 18, la Palatul Culturii, avem parte de un eveniment cu totul special. Concertul: ROMANIA.100 DE MINUTE susținut de grupul TREI PARALE. Aparut in decembrie 2023, albumul Romania.100 de minute al grupului Trei Parale a starnit deja interesul colecționarilor.…

- Cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii, Muzeul Național de Istorie Naturala „Grigore Antipa” in parteneriat cu Editura Humanitas Junior invita elevii și cadrele didactice la „Intalniri de poveste la Antipa”! Cele 4 intalniri vor avea loc joi, 15 februarie, de la orele 10:00, 11:00, 12:00 și 13:00 in Atriumul…

- Este vestea momentului! Sony a platit cel putin 600 de milioane de dolari pentru a achizitiona jumatate din catalogul muzical al cantaretului Michael Jackson. Cu toate acestea, tranzactia incheiata de Sony ar fi incheiat cea mai importanta achizitie facuta vreodata pentru catalogul muzical al unui artist…

- Muzeul Național al Bucovinei in colaborare cu Muzeul Național de Istorie a Romaniei ii invita pe suceveni la vernisajul expoziției Nicolae Iorga – 150 de ani de la naștere, care va avea loc, marți, 6 februarie 2024, ora 12, la Muzeul de Istorie. Profesorul dr. Andrei Pippidi, nepot al marelui savant…

- Cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, marcata anual in data de 27 ianuarie, Institutul Cultural Roman din New York, impreuna cu Muzeul Național al Literaturii Romane din Iași, Muzeul Pogromului de la Iași, Institutul Naț