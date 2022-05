Cu prilejul participarii sale la „Ziua Intreprinzatorilor”, eveniment organizat anual la Galați de Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat ca in zona Galati – Braila se vor face investitii majore, in urmatorii ani, pentru toate modalitațile de transport, fie ca vorbim de domeniul portuar, rutier sau de construirea unui aeroport. „Zona Galați – Braila este a doua aglomerare urbana din Romania, dupa București, de aceea in aceasta zona este nevoie de investiții și acest lucru il vom face. De cand sunt ministru,…