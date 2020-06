Proiecte edilitare în desfășuare la Fetești Administrația locala a municipiului Fetești continua proiectele de utilitate publica demarate la nivelul orașului. In cel mai scurt timp, locuitorii din municipiu iși vor putea petrece timpul liber facand mișcare pe terenul sintentic amenajat de autoritațile locale. De asemenea, in aceasta perioada se continua și proiectul multianual de reabilitare și modernizare a celor mai importante artere de circulație. Sprijin pentru iubitorii de mișcare Primaria Municipiului Fetești, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public, amenajeaza in aceasta perioada un teren sintetic. Amplasat in... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o luna și jumatate de Carantina care a blocat intreaga activitate in orașul Țandarei, administrația locala face demersuri pentru a relua cele mai importate proiecte edilitare. In perioada urmatoare vor fi reparate cele mai mari strazi din oraș și parcul central din Țandarei va fi reamenajat. «Cu…

- Danic Alex 2002 SRL, adica Daniel si Daniela Olteanu sunt dezvoltatori imobiliari in municipiul Constanta. Investitorii vizeaza edificarea unui ansamblu rezidential pe malul lacului Siutghiol din Mamaia Terenul de 441 mp, care face obiectul prezentului PUD este situat in statiunea Mamaia, pe lacul Siutghiol,…

- In județul Suceava sunt 3.375 de oameni aflați in autoizolare la domiciliu, iar peste 15.000 au scapat de aceasta masura, anunța prefectura.Numarul persoanelor aflate in autoizolare la domiciliu continua sa creasca, ajungand la 3.375 de persoane, iar alte 15.350 au iesit de sub incidenta acestei masuri…

- In aceasta perioada, carașenii și nu numai au de infruntat, pe langa dușmanul invizibil numit coronavirus, și un alt dușman care iși face periodic apariția: ambrozia. Primaria Municipiului Reșița reamintește cine are obligația de a distruge planta și care sunt amenzile pentru cei care nu se conformeaza.…

- Marea operațiune de dezinfecție a blocurilor din Slobozia aduce și primele sancțiuni. Direcția de Sanatate Publica Ialomița a amendat Direcția de Administrare a Domeniului Public din cadrul Primariei Slobozia deoarece a folosit o soluție de uz veterinar. Cu aceasta substanța fermierii dezinfecteaza…

- Ministerul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, marti, ca sportivii si angajatii cluburilor se vor bucura de sprijin din partea Guvernului pe perioada starii de urgenta ca urmare a modificarilor si completarilor aduse ordonantei privind indemnizatia de 75% din castigul salarial mediu brut…

- Un convoi de autocamioane care transporta Spitalul Modular de Izolare si Tratament achizitionat din Olanda de Directia medicala a MApN, a intrat joi, 26 martie, in Romania, prin PTF Nadlac.Spitalul Modular de Izolare si Tratament va functiona ca o sectie extinsa de boli infectioase a Spitalului Militar…