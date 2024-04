Stiri pe aceeasi tema

- V.S. Homoraciu și Malu Vanat, doua sate din comuna prahoveana Izvoarele, vor beneficia de canalizare și stație de epurare cu fonduri din programul Anghel Saligny, dupa semnarea contractului de finanțare și finalizarea licitației lansate, recent, de Primaria Izvoarele. Potrivit documentației procedurii…

- Primarul din Berchișești, Violeta Țaran, a anunțat ca in aceasta comuna au inceput lucrarile la extinderea sistemului de canalizare din comuna noastra, in conformitate cu graficul stabilit de executantul proiectului finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. „Așa cum v-am mai informat,…

- Infrastructura rutiera este pusa la punct in procent de 90 %, din aceasta primavara, administrația locala va relua lucrarile de asfaltare pe strazile ramase inca neasfaltate. Este vorba despre proiectul prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, care include 10,8 km de drumuri.…

- Ministrul Dezvoltarii, Adrian-Ioan Veștea, a semnat alte 44 de noi contracte de finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, in valoare totala de 392.653.145,36 de lei. Contractele, semnate impreuna cu o parte dintre beneficiarii proiectelor, au ca obiective modernizarea drumurilor…

- Primarul comunei Campineanca, Tudorel Ivan, a anunțat ca a semnat contractul de finanțare la proiectul privind extinderea și modernizarea sistemului de apa și canalizare din localitate. Proiectul „Extindere sistem integrat de alimentare cu apa și rețea de canalizare in satul Campineanca, comuna Campineanca,…

- Rețea de canalizare in satul Vingard din comuna Șpring: contractul de finanțare a fost semnat. Care este valoarea investiției Primarul comunei Șpring, Iulia Stanila, a semnat marți, la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, contractul de finanțare pentru inființarea unei rețele…

- La fel ca in oricare alta comunitate din Neamț, și in comuna Alexandru cel Bun au loc tot felul de investiții, de la cele cu finanțare din bugetul local pana la cele cu componenta nerambursabila. Pentru anul care tocmai a inceput, primarul Ion Rotaru are in plan sa construiasca trotuare de la limita…

- Primarul comunei Frata, Cristian Cherecheș, prezent in acest moment la București, tocmai a anunțat ca, oficial, comuna a trecut cu bine toate fazele de verificare a documentațiilor pentru reabilitarea zonei centrale. „Reabilitare zona centrala și inființare spații verzi pentru recreeze in localitatea…