Proiectant pentru extinderea Muzeului Satului de la Curtișoara A fost desemnat proiectantul pentru extinderea și punerea in valoare a Muzeului Arhitecturii Populare de la Curtișoara, din județul Gorj. Au fost achiziționate: serviciile de realizare a proiectului tehnic de execuție, a proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor, a documentației privind urmarirea comportarii in timp a construcțiilor, asistența tehnica din partea proiectantului pe parcursul executarii lucrarilor pentru obiectivul de investiție „Restaurarea și revitalizarea Muzeului arhitecturii populare Curtișoara”. Contractul are un buget de 1.349.000 de lei dintr-o suma inițiala aprobata… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

