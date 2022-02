Stiri pe aceeasi tema

- Deputata USR, Cristina Rizea, a depus joi in Parlament un proiect prin care procedurile de fertilizare in vitro vor fi decontate de stat. Propunerea legislativa vine in ajutorul femeilor infertile care nu-si permit sa achite costurile unor proceduri scumpe precum inseminarea artificiala si fertilizarea…

- Deputatul USR Cristina Rizea a depus joi in Parlament un proiect prin care procedurile de fertilizare in vitro vor fi decontate de stat. Proiectul vine in ajutorul femeilor infertile care nu-și permit sa achite costurile unor astfel de proceduri. Costurile unor proceduri precum inseminarea artificiala…

- Deputatul USR Marian Lazar a depus la Parlament o initiativa legislativa privind completarea Codului muncii - prima din acest an - prin care doreste ca data de 24 decembrie, Ajunul Craciunului, sa fie declarata zi de sarbatoare legala, anunța Agerpres. Potrivit proiectului de lege, "la alineatul…

- Deputatul independent Ionel Danca de la Forta Dreptei acuza guvernul PSD-PNL ca ”a esuat catastrofal in solutionarea problemei facturilor la energie care au explodat in aceasta luna”, el aratand ca legea ”populista si heirupista PSD-PNL de compensare si plafonare apreturilor la energie nu functioneaza”.…

- Deputatul USR Claudiu Nasui a afirmat, miercuri, in plenul Parlamentului, ca bugetul propus pentru anul 2022 este “al minciunii si al hotiei”, iar partidul din care face parte nu il va vota. “Bugetul pentru anul 2022 este un buget al minciunii si al hotiei, un buget care se bazeaza pe o mare minciuna,…

- „In Romania exista un cvasi-monopol al prestatorilor serviciilor de utilitate publica. Acestia sunt unicii beneficiari ai legislatiei in forma actuala care permite inclusiv blocarea conturilor unei persoane sau institutii in cazul existentei unei restante. Acest lucru genereaza un dezechilibru major…

- Deputatul PAS Dan Perciun, autorul proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative din Legea privind sistemul public de pensii, susținut in prima lectura cu votul colegilor sai de fracțiune in Parlament, s-a simțit nevoit sa dezminta o informație tirajata in presa, precum ca perioada de ingrijire…

- Facturile la energie electrica vor veni cu intarziere luna asta: Furnizorii nu știu cum sa le emita. Statul amenința cu sancțiuni penale Facturile la energie electrica vor veni cu intarziere luna asta: Furnizorii nu știu cum sa le emita. Statul amenința cu sancțiuni penale Facturile de electricitate…