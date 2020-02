Stiri pe aceeasi tema

- Liderul senatorilor PSD Radu Preda a depus la Senat un proiect de lege care prevede ca la scrutinul pentru localele din acest an nu pot candida persoanele pentru care ANI a determinat conflictul de interese sau starea de incompatibilitate, comunicat cu mai puțin trei ani inainte de data alegerilor.Proiectul…

- 26 de parlamentari UDMR au depus, miercuri, la Parlament, un proiect de lege prin care propun marirea duratei mandatului alesilor locali de la 4 ani la 5 ani. Inițiativa legislativa prevede ca modificarea sa intre în vigoare începând din 2020 dupa alegerile autoritatilor administratiei…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) lanseaza catre autoritațile publice centrale un set de trei proceduri pentru prevenirea și identificarea timpurie a situațiilor de incompatibilitate, a potențialelor conflicte de interese, conform unui comunicat de presa al instituției.„Procedurile cuprind…

- Agentia Nationala de Integritate anunta lansarea catre institutiile si autoritatile publice centrale a unui set de trei proceduri pentru prevenirea si identificarea timpurie a situatiilor de incompatibilitate, a potentialelor conflicte de interese, precum si pentru evaluarea si monitorizarea riscurilor…

- Emil Busescu, consilier local in comuna argeseana Vladesti, a fost gasit gasit de Agentia Nationala de Integritate in condlict de interese. In primavara, alesul local fusese declarat si in stare de incompatibilitate. Ambele sesizari au legatra cu afacerile inceiate de firma administrata de sotiea acestuia…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate si conflict de interese de natura administrativa in cazul lui Ioan Ulici, viceprimar si consilier local in cadrul Consiliului Local al Comunei Rona de Jos. Conform ANI, in calitate de consilier local, Ioan Ulici a participat la…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) a constatat starea de conflict de interese administrativ in cazul consilierului local Emil Bușescu din comuna argeșeana Vladești. ”In calitate de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea Hotararii Consiliului Local din data de 28 noiembrie 2016…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natura administrativa in cazul a 12 aleși locali, dupa cum urmeaza:1. NICA VASILE, fost Consilier Județean in cadrul Consiliului Județean Neamț - INCOMPATIBILITATE In perioada exercitarii…