Proiect pentru reducerea salariilor compensatorii la CEO Administrația Complexului Energetic Oltenia(CEO), lucreaza la un proiect cu privire la reducerea numarului de salarii compensatorii destinate angajaților care vor parasi compania in perioada urmatoare. Este vorba de o lista de 726 de mineri și energeticeni care de la 1 iulie vor pleca acasa și vor beneficia de salarii compensatorii, in funcție de numarul de luni pe care le mai au pana la ieșirea efectiva la pensie. Compleul Energetic Oltenia a stabilt impreuna cu sindicatele ca vor fi acordate un numar de pana la 11 salarii compensatorii. Referința va fi salariul mediu pe unitate. In acest sens… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

