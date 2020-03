Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu, ministrul interimar al Finanțelor, este propunerea președintelui Klaus Iohannis sa ocupe funcția de premier. Anunțul a fost facut miercuri seara. Klaus Iohannis a semnat decretul prin care il desemneaza pe Florin Citu pentru functia de premier, la numat cateva minute dupa anuntul facut,…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat, marti, in sedinta de Guvern, ca incasarile la buget pentru luna ianuarie sunt cu 300 de milioane de lei mai mari decat programul prevazut pentru prima luna a anului.

- Programul Prima Casa va continua și in acest an și va avea un plafon de garanții in valoare de 2 miliarde de lei. Informația este relevanta in contextul in care a fost vehiculata informația ca plafonul s-ar situa la doar 200 de milioane de lei.In 2021, plafonul va cobori la 1,5 miliarde de lei, potrivit…

- Edilul Gabriela Firea spune ca nu se teme de niciuncontrol din partea Ministerului Finanțelor la instituțiile din subordinea municipalitații,raspunzandu-i in acest fel ministrului Florin Cițu care a anunțat luni ca vatrimite o inspecție economico-financiara la Primaria Capitalei.Firea a comentat ironic…

- Programul "Prima Casa" functioneaza, are un plafon de doua miliarde de lei si nu au fost schimbate nici criteriile de acordare a creditului, a declarat, luni, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la postul de televiziune Digi 24."'Prima Casa' exista, functioneaza, are plafon doua miliarde…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a afirmat luni ca activitatea sa este evaluata de Comisia de buget-finante, aratand ca acesta este Regulamentul Parlamentului si a afirmat ca "sunt foarte multi oameni" care nu au citit niciodata acest regulament. "Ministrul Finantelor Publice este evaluat de Comisia…

- Sevil Shhaideh a fost schimbata din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere a OMV Petrom de catre ministrul Economiei, Virgil Popescu, au declarat surse pentru Economica.net. Aceasta este a doua funcție pe care fostul ministru al Dezvoltarii o pierde, fiind demis in urma cu doua zile de premierul…

- O varstnica din Braila a murit din cauza virusului West Nile, in plina iarna, cand tantarii sunt latenti. Femeia avea 83 de ani și era din comuna Viziru, anunța MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat transmis, miercuri, de Prefectura Braila, marți s-a intrunit Comitetul Judetean pentru Situatii…