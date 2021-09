Stiri pe aceeasi tema

- Copiii internati mai mult de o luna in spital vor putea sa isi continue studiile, prevede un proiect numit „Scoala din spital”, initiat de Ministerul Educatiei. Prescolarii si elevii cu boli cronice sau cu boli oncologice care necesita perioade de spitalizare mai mari de patru saptamani vor putea invata…

- „Directorul Școlii Gimnaziale, insoțit de secretarul de partid din comuna natala au venit la parinții mei și i-au avertizat ca dorința copilului lor, de a se inscrie la Școala de Teologie din Caransebeș, este perimata, intrucat, in momentul de fața, Biserica și «popii» nu au niciun viitor”, iși amintește…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, anunța ca a prezentat Guvernului, in prima lectura, programul „Școala din spital”, care are ca scop școlarizarea elevilor spitalizați pe termen lung. „Proiect de...

- Cum au trecut școlile din comuna Agapia peste perioada de pandemie din anul școlar 2020-2021, cum au fost acestea sprijinite de catre administratia locala si ce proiecte sunt pregatite de catre primarie pentru invatamantul local sunt intrebari la care ne-au raspuns cei din conducerea scolilor din comuna.…

- Bustul lui Decebal, la Edineț Cultura Cucuteni-Trypillian este una dintre cele mai vechi civilizații din Europa, cuprinzand arealul geografic de circa 350.000 km patrați, respectiv teritoriul Romaniei și Republicii Moldova și Ucrainei de astazi practic partea de vest a regatului reginei massa-geților…

- Intr-un interviu pentru Școala 9, actorul Mihai Calin spune ca elevilor nu ar trebui sa li se prezinte doar exemple de oamenii de succes, școala ar trebui sa abordeze și eșecul, sa-i invețe pe copii sa-l gestioneze corespunzator. Pe actorul Mihai Calin (52 de ani) il intereseaza sistemul educațional…

- Scolarizarea la domiciliu homeschool este o directie de dezvoltare care va castiga din ce in ce mai multa popularitate.Am primit un Newsletter de la Editura Dianusa ndash; care m a impresionat atat de mult, incat mi am permis sa preiau o parte din el si sa l raspandesc mai departe, in site ul meu, printr…

- „Spiritualitate și Tradiție” se intituleaza concertul special de Rusalii oferit de Centrul Județean pentru Cultura. Duminica, 20 iunie 2021, dupa Sfanta Liturghie, bistrițenii sunt invitați sa participe la un recital special de pricesne. Evenimentul va avea loc in așezamantul religios „Sf. Vasile cel…