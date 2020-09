Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe ateliere si concerte vor avea loc in perioada 14-20 septembrie, la Ateneul Popular "Mr. Gheorghe Pastia" din Focsani, in cadrul proiectului "Classic for Teens" dedicat tinerilor interpreti de muzica clasica, a informat, luni, institutia. "Menirea proiectului Classic for Teens este aceea de…

- [caption id="attachment_29372" align="alignright" width="300"] Imagine: seam.mdImagine simbol[/caption] Un nou proiect pentru tineri va fi lansat azi, 26 august la Calarași, iar ”Expresul” și-a asumat rolul de partener. AO Asociația Comunitara pentru Educație și Dezvoltare ”ASCED” este beneficiara Programului…

- Mai aveți o saptamana pentru a va inscrie la Festivalul – Concurs „Gelu Stan”. Evenimentul este dedicat tinerilor intre 15 și 25 de ani pasionați de folclor. Festivalul – Concurs „Gelu Stan”, organizat de Centrul de Cultura și Arta al Consiliului Județean Timiș (CCAJT), este dedicat tinerilor cu varste…

- ”Noi, tinerii contam” – sub acest titlu se desfașoara un proiect inedit in orașul Calarași. Acesta a fost selectat printre alte opt proiecte depuse in toamna anului trecut la primarie in cadrul propunerilor inaintate spre finanțare de catre cetațenii orașului Calarași in cadrul inițiativei „Bugetarea…

- Cuplurile care se vor casatori in interiorul Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” din Focșani vor putea ciocni un pahar de șampanie cu invitații dupa organizarea ceremoniei. Consilierii locali focșaneni au aprobat, ieri, Regulamentul privind organizarea și desfașurarea ceremoniilor ce au ca obiect…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, in calitate de for decizional, propunerea legislativa referitoare la interzicerea hartuirii morale la locul de munca. Potrivit legii, constituie harțuire morala la locul de munca orice comportament care, prin caracterul sistematic, poate aduce atingere demnitații,…

- bull; Actiunea presupune sase zile de antrenamente, fiind structurat pe patru categorii de varstaUn stagiu de pregatire pentru tinerii baschetbalisti, Gheparzii Summer Camp Constanta, se va defasura in municipiul de la malul marii, intre 4 si 9 august a.c., gazda fiind Phoenix Stiinta Constanta, care…

- Spectacolul ''Tosca'' de Giacomo Puccini va fi transmis de Opera Nationala Bucuresti, duminica, incepand cu ora 18,30, in cadrul proiectului Seri de Opera Online. Potrivit unui comunicat al ONB, transmis vineri AGERPRES, inregistrarea va putea fi urmarita online pe site-ul www.operanb.ro/operaonline…