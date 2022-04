Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a declarat joi, la Focsani, ca Guvernul Romaniei nu isi propune sa mai finanteze investitii pentru partii de schi, ci doar in cazul domeniilor schiabile, cu infrastructura adecvata, informeaza AGERPRES . „Noi nu avem un…

- Agentiile de turism care vor aduce turisti straini in Romania vor putea primi o subventie printr-o schema de minimis aflata in prezent in faza finala de dezbatere, a anuntat, joi, presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Dumitru Luca.

- Romania a avut in ultimii doi ani cea mai mare scadere a turismului de incoming din Uniunea Europeana, fiind aproape zero la nivelul anului 2020, a declarat joi presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Dumitru Luca. "In Romania sunt cam 2.200 de agentii licentiate, aproape 40-…

- Ministrul antreprenoriatului și turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a primit marți, 05 aprilie a.c., vizita Dr. Peer Gebauer, ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Federale Germania in Romania, prilej cu care a fost evidențiata importanța cooperarii intre cele doua state, precum…

- In data de 25 ianuarie 2022 Consiliul UE a adoptat o noua recomandare privind o abordare coordonata pentru a facilita libera circulatie in conditii de siguranta pe durata pandemiei de COVID-19. Masurile legate de COVID-19 ar trebui aplicate tinand seama de statutul persoanei, si nu de situatia de la…

- Situația generata de creșterea prețurilor la energia electrica și la gaze s-a numarat printre temele abordate. Premierul Nicolae-Ionel Ciuca a aratat ca Guvernul a luat deja o serie de masuri pentru a se asigura ca vor fi protejați de creșterea prețurilor la energie atat consumatorii casnici, cat și…

- Intre efectele crizei climatice se numara și perioadele mai scurte și mai rare in care ninge. O realitatea care afecteaza atat sectorul agricol, cat și turismul. „Sezonul hibernal va fi mai scurt și va implica servicii turistice mai scumpe”, spune cercetatorul Alexandru Tatar pentru Libertatea. Pe de…