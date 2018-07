Stiri pe aceeasi tema

- Proiect de lege privind creșterea varstei de pensionare a militarilor, depus in Parlament; Aceștia vor putea ieși din activitate la 65 de ani, ca și civilii, in condițiile in care, in prezent, varsta standard de pensionare pentru militari, la atingerea careia sunt trecuti in rezerva din oficiu, este…

- PNL si USR au anuntat, joi, ca au atacat la Curtea Constitutionala proiectul de lege privind modificarea Codului de procedura penala. Deputatul PNL Ioan Cupsa a declarat ca sesizarea are in vedere peste 70 de articole neconstitutionale, unele dintre ele „fiind neclare sau aproape de necitit”. La randul…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea art. 291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Initiativa prevede completarea articolului din lege in sensul extinderii sferei operatiunilor pentru care se aplica cota redusa a taxei pe valoarea adaugata.…

- Mita luata pentru altul, nepedepsita. Comisia juridica a Camerei Deputaților a dat raport favorabil pe un proiect de lege care dezincrimneaza unele fapte de corupție. Proiectul, inițiat de deputatul PSD Catalin Radulescu, prevede pedeapsa cu inchisoarea pentru mita, doar daca e luata pentru sine și…

- Informare importanta de la Registrul Auto Roman (RAR) pentru toți șoferii. ”Va aducem la cunoștința ca, in ultima perioada, s-au primit la unele reprezentanțe ale Registrului Auto Roman (RAR) solicitari pentru emiterea documentelor necesare inmatricularii in Romania a unor vehicule provenite din state…

- Persoanele care primesc amenzi și care nu le platesc in termen 90 de zile risca munca in folosul comunitații și ulterior inchisoare, potrivit unui proiect inregistrat la Senat, in procedura de urgența, de catre deputatul PSD, Neculai Iftimie. Potrivit inițiatorului, o astfel de masura ar avea ca efect…

- Președintele PMP Traian Basescu a anunțat ca partidul sau incepe o campanie de strangere de semnaturi in țara pentru revenirea la alegeri locale in doua tururi, obiectivul fiind de un milion de semnaturi. „Privind la evolutiile politice ce au rezultat in urma aplicarii legii cu alegerea primarilor dintr-un…

- Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investitii pentru infiintarea centrelor de colectare a laptelui in zona montana (2018-2020), pe care deputatul Cornel Itu l-a inițiat impreuna cu colegii din Grupul Parlamentar al PSD, a fost adoptat miercuri, 18 aprilie, in ședința de plen a Camerei…