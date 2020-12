Stiri pe aceeasi tema

- Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu a scos la licitație un contract de peste 1,8 milioane de lei care are ca obiect servicii de catering pentru pacienții internați la unitatea medicala. Se are in vedere incheierea unui acord cadru de prestari servicii. „Valoarea acordului cadru este cuprins…

- Toate unitațile de învațamânt din Cluj s-au închis în luna ocotmbrie, din cauza numarului de cazuri COVID-19 înregistrate . Prin urmare, toți elevii au început sa își desfașoare activitatea în mediul online. Dupa ceva…

- Daca medicii de la Bistrița nu se vor putea ocupa de caz, o NOUA șansa la viața va fi, in scurt timp disponibila, la mai puțin de 30 de minute. Lucrarile la heliport sunt spre final. In curand elicopterele SMURD vor putea prelua primul pacient de pe ”acoperișul” spitalului. Al treilea heliport din țara…

- "Joi, 12 noiembrie 2020, CNAIR a lansat procedura de licitatie restransa pentru atribuirea contractului 'Proiectarea si executia Autostrazii Brasov – Targu Mures – Cluj – Oradea, Sectiunea 3B: Mihaiesti – Suplacu de Barcau, subsectiunea 3B3: Poarta Salajului – Zalau, km 25+500 – km 40+637, inclusiv…

- ​CFR Infrastructura a anunțat ca a fiost lansata licitația pentru modernizarea a 68 km dintre Arad și Timișoara, fiind vorba de doua loturi în valoare totala de 3,9 miliarde lei (aproximativ 800 milioane euro). Durata de implementare este de 102 luni, dintre care șase luni pentru proiectare și…

- S-a semnat contractul de "Proiectare si executie Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Subsectiunea 3A2: Nadaselu - Mihaesti si Subsectiunea 3B1: Topa Mica - Zimbor" Marti, 22.09.2020, C.N.A.I.R. a semnat contractul avand ca obiect "Proiectare si executie Autostrada Brasov - Targu Mures -…

- Marți, 22.09.2020, C.N.A.I.R. a semnat contractul avand ca obiect „Proiectare și execuție Autostrada Brașov – Targu Mureș – Cluj – Oradea, Subsecțiunea 3A2: Nadașelu – Mihaești (km 8+700-km 25+500) și Subsecțiunea 3B1: Topa Mica – Zimbor (km 0+000 – km 13+260)”cu ofertantul declarat caștigator ASOCIEREA…

- Selectia ofertelor, care trebuie sa fie inregistrate pana pe 22 octombrie, se va face dupa criteriul pretului cel mai scazut. Durata contractului este de 48 de luni, dintre care un an pentru proiectare si executie si 3 ani, perioada de garantie a lucrarii. Tot la Deleni, CNI va finanta reabilitarea…