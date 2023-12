Stiri pe aceeasi tema

- In luna octombrie a acestui an, politistii de imigrari au emis, la nivel national, 8.785 de avize de angajare in munca pentru lucratorii permanenti. In luna octombrie a acestui an, politistii de imigrari au emis, la nivel national, 8.785 de avize de angajare in munca pentru lucratorii permanenti, transmite…

- Vechimea in munca este un criteriu extrem de important atunci cand ieși la pensie. Daca nu ai suficienta, iți poți cumpara, astfel incat sa obții o pensie mai mare. Dar pana cand pot cumpara romanii vechime in munca? Guvernul a adoptat o Ordonanța de Urgența pentru a reglementa unele masuri din domeniul…

- Joi, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat legea prin care se aproba Ordonanța de Urgența a Guvernului pentru indexarea anuala automata a alocației de stat. Aceasta masura vine in contextul creșterii prețurilor pentru toate categoriile de bunuri și servicii, oferind sprijin familiilor pentru…

- Federatia Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie solicita Guvernului sa isi respecte obligatiile asumate fata de consumatorii de energie si semnaleaza ca, printr-un articol din noul proiect de Ordonanta de Urgenta pentru limitarea cheltuielilor bugetare, limiteaza aplicarea reducerilor de…

- Un proiect de Ordonanța de Urgența, aflat in dezbatere publica, le cere primariilor și instituțiilor publice sa reduca cheltuielile. Emil Boc spune Asociația Municipiilor din Romania va transmite Guvernului o analiza privind acest document.

- Institutiile si autoritatile publice locale nu vor mai putea finanta, in acest an, din fonduri publice, organizarea de evenimente comunitare cum ar fi festivaluri, concerte, competitii locale, festivitati sau sarbatori tematice, potrivit unui proiect de Ordonanta de Urgenta publicat de Ministerul Finantelor.

- Ministerul Agriculturii informeaza ca in cadrul sedintei Guvernului de luni a fost adoptata Ordonanta de Urgenta referitoare la gestionarea financiara a fondurilor europene nerambursabile alocate Romaniei din FEGA si FEADR. Ministerul Agriculturii precizeaza ca acest act normativ stabilește baza legala…

- Cresc taxele și in domeniul jocurilor de noroc, conform unui proiect de Ordonanța de Urgența, obținut de HotNews.ro. Este vorba despre de taxele de licențiere și de autorizare. Nu sunt insa singurele modificari pe care le duce actul normativ anunțat de premierul Ciolacu in urma cu o zi.