Pe 25 noiembrie 2021, Nicolae Ionel Ciuca depunea juramantul la Palatul Cotroceni, alaturi de ceilalți membri ai Guvernului in fruntea caruia era astfel instalat. Iata insa ca nu au trecut nici macar doi ani de la apogeul carierei generalului rezervisto – liberal, ca steaua politica a prezidențiabilului Ciuca pare sa apuna deja definitiv… Cu toate […]