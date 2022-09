Ucraina a recucerit peste 700 km patrați din teritoriul sau in est și sud in timpul unei contraofensive fulgeratoare, a declarat, joi, un general ucrainean, oferind prima evaluare oficiala a operațiunii, relateaza Reuters. Unele dintre cele mai mari victorii par sa fi fost obținute in aceasta saptamana in timpul unei contraofensive ucrainene surprinzatoare in regiunea […] The post Progres uriaș in fața invadatorilor ruși. Ucraina a recucerit peste 700 km patrați din teritoriul sau in est și sud appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .