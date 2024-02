Programului Național „Masă Sănătoasă” Guvernul a alocat in acest an suma de 1.019.223 mii lei pentru pentru finanțarea Programului Național Masa Sanatoasa, pentru 458.833 de elevi, din peste 1.223 de unitați școlare. Elevii vor primi un suport alimentar constand intr-o masa calda sau, dupa caz, intr-un pachet alimentar, in limita unei valori zilnice de 15 lei/beneficiar, astfel: -masa calda, […] Articolul Programului Național „Masa Sanatoasa” a aparut prima data pe Ziarul Dambovita . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

