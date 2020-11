Stiri pe aceeasi tema

- Programul Rabla pentru Electrocasnice, prin care romanii isi vor putea inlocui aparatele electrice sau electrocasnice vechi cu unele noi, va incepe in 15 decembrie, avand un buget de 40 de milioane de lei. Anul acesta, au fost introduse pe lista echipamentelor care pot fi finantate alte patru produse:…

- Ministerul Mediului demareaza programul ”Rabla pentru electrocasnice”, din 15 decembrie. Statul ofera vouchere pentru noua categorii de produse Romanii vor putea face cumparaturi prin Programul ”Rabla pentru electrocasnice 2020” incepand din data de 15 decembrie, a anuntat, joi,…

- Romanii vor putea face cumparaturi prin Programul ''Rabla pentru electrocasnice 2020'' incepand din data de 15 decembrie, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet.

- Un site web a clonat și utilizat sigla Guvernului Romaniei și denumirea Administrației Fondului pentru Mediu in scopul inducerii in eroare cu privire la inscrierea in Programul Rabla pentru Electrocasnice, anunța Administratia Fondului pentru Mediu, potrivit Mediafax. Analiza Reuters: Primele…

- Toti operatorii din piata de ambalaje se vor afla, incepand cu data de 15 ianuarie 2021, sub lupa Sistemului Informatic de Urmarire a Trasabilitatii Deseurilor din Ambalaje (SIADT), a anuntat, ieri, intr-o conferinta de specialitate, secretarul de stat din Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor a anunțat lansarea in dezbatere publica a ghidului de finanțare pentru Programul Rabla pentru Electrocasnice. Programul are un buget total de 40 de milioane de lei și va permite utilarea caselor cu aparate electrocasnice de ultima generație pentru cel puțin…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, anunta suplimentarea cu 60 de milioane de lei a bugetului pentru programul Rabla Plus pentru persoanele care doresc sa achizitioneze masini electrice sau hibride. "Astfel, pentru anul 2020 bugetul programului Rabla Plus va ajunge la 200 de milioane de lei", spune Alexe.…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, anunta suplimentarea cu 60 de milioane de lei a bugetului pentru programul Rabla Plus pentru persoanele care doresc sa achizitioneze masini electrice sau hibride. „Astfel, pentru anul 2020 bugetul programului Rabla Plus va ajunge la 200 de milioane de lei”,…