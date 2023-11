Stiri pe aceeasi tema

- Programul Rabla nu va mai fi pentru bogați. Anunțul premierului Ciolacu despre limite privind achiziționarea de mașini Programul Rabla ar putea fi plafonat, fiind impuse limite de preț. Astfel, nu vor mai putea fi folosite voucherele pentru achiziționarea mașinilor de lux. Premierul Marcel Ciolacu spune…

- Anul viitor ar putea fi demarat Programul „Rabla pentru tractoare”. Propunerea facuta de premierul Marcel Ciolacu Un „Program Rabla pentru tractoare” ar putea fi lansat anul viitor. Premierul Marcel Ciolacu a declarat sambata ca ar fi necesar un astfel de program, pentru a incuraja agricultorii sa investeasca…

- Toți avem nevoie sa scoatem bani de la bancomat și ne intrebam adesea care este limita, mai ales daca vrem sa retragem tot salariul din luna respectiva sau pentru alte cheltuieli mari și nu putem sa platim cu cardul.

- Bugetarii nu iși vor mai putea cumpara telefoane scumpe, iar costurile lunare cu abonamentul vor fi limitate Bugetarii nu iși vor mai putea cumpara telefoane scumpe, iar costurile lunare cu abonamentul vor fi limitate, precizeaza forma finala a proiectului de lege privind masurile fiscale și cele de…

- Premierul Marcel Ciolacu a decis, joi, alocarea sumei de 50.000 de lei din Fondul de rezerva, aflat la dispozitia prim-ministrului, ca ajutor pentru familia Alexandrei, tanara care a murit la Maternitatea din Botosani, au precizat surse guvernamentale, potrivit Agerpres.

- Premierul Marcel Ciolacu a decis, joi, 24 august 2023, alocarea sumei de 50.000 de lei din Fondul de rezerva aflat la dispozitia prim ministrului ca sprijin pentru familia tinerei care a murit la Maternitatea din Botosani, au precizat surse guvernamentale, conform AGERPRES. Premierul Marcel Ciolacu…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, la inceputul ședinței de guvern, ca o tragedie ca cea la Botoșani, unde o femeie gravida a murit dupa mai multe ore de chin, in care a cerut sa fie operata, nu este admisibila in „spitale in care s-au investit zeci de milioane de euro”.