Azi dimineața, la ora 10:00, Administrația Fondului pentru Mediu a dat startul celei de-a doua sesiuni a programelor Rabla Clasic și Rabla Plus, oferind posibilitatea persoanelor fizice, juridice și unitaților administrativ-teritoriale sa iși innoiasca parcul auto cu ajutorul unor subvenții guvernamentale substanțiale. Cu toate acestea, in doar o ora de la deschiderea programului, cererile pentru Rabla Plus au fost epuizate, iar Rabla Clasic a intampinat probleme tehnice. Conform informațiilor din site-ul destinat programului Rabla, pentru Programul Rabla Plus Privați durata a fost de doar 7 minute,…