Tarile semnatare ale acordului din 2015 asupra programului nuclear iranian au convenit asupra organizarii unei reuniuni de conciliere cu Teheranul "in februarie", pentru a mentine acordul in pofida retragerii SUA, a anuntat vineri seful diplomatiei europene, Josep Borrell, informeaza AFP si Reuters.



"Urmatoarea reuniune a comisiei mixte va avea loc in februarie", a anuntat Borrell, la o saptamana dupa ce tarile europene semnatare - Germania, Franta si Regatul Unit - au decis sa lanseze o procedura impotriva Teheranului pentru incalcarea angajamentelor sale.



Celelalte tari…