Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu 26 de ani, Romania s-a imprumut cu 350.000.000 de dolari de la Banca Internaționala pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) pentru relansarea agriculturii, iar odata cu banii virați, Guvernul din acea perioada a fost obligat sa respecte niște angajamente care au produs exact contrariul…

- Asociatia Socio Profesionala TSPR , Atica Chemical SRL si Roxi Com SRL,in data de 03.02.2023, finalizeaza implementeaza proiectul “ OFA – Oportunitati de Formare pentru Angajati din Sud-Vest Oltenia si Sud Muntenia”, cofinantat prin Fondul Social European, Programul Operational Capital Uman, Axa prioritara…

- Locuitorii Timișoarei sunt invitați sa completeze un chestionar privind principalele provocari de mediu care afecteaza orașul. Rezultatele acestuia vor fi integrate in „Planul de Acțiuni pentru un Oraș Verde”, desfașurat de primarie impreuna cu cei de la Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

- Termenul de aplicare a Contractului-cadru pe anul 2022 a fost oficial prelungit pana la data de 31 martie 2023. Ca noutate, avem o serie de prevederi noi cu aplicare de la 1 ianuarie 2023. Astfel, se extinde pachetul minimal de servicii care se acorda in asistenta medicala primara persoanelor care nu…

- INATENȚIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE AFLAȚI IN RELAȚII CONTRACTUALE CU CAS NEAMȚ Termenul de aplicare a Contractului-cadru pe anul 2022 (HG nr. 696/2021) a fost prelungit pana la data de 31 martie 2023 conform dispozițiilor HG nr. 1540, publicata in Monitorul Oficial nr. 1234/ 21. 12. 2022. Principalul…

- Republica Moldova va beneficia de un grant in valoare de 43,76 de milioane de dolari pentru finanțarea necesitaților bugetului de stat. Parlamentul urmeaza sa ratifice Acordul de grant „Fondul fiduciar multidonator pentru cofinanțarea Programului „Moldova, masuri in situație de urgența, reziliența și…

- Data: DECEMBRIE 2022Societatea CORA INOVO MOBILI SRL, cu sediul in localitatea Izbiceni, BLD. MIHAI VITEAZUL nr.141, CAMERA 2, județul Olt, Romania, a implementat in perioada 04.05.2020 – 31.12.2022, la punctul de lucru din Orașul Corabia, Șoseaua Caracalului, Nr. 1, Corp C12, Camera 4 și Camera 6,…

- Ședința Guvernului Republicii Moldova din 23 noiembrie 2022 Cu privire la cadre Cu privire la aprobarea semnarii Acordului de imprumut dintre Republica Moldova si Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare in vederea realizarii proiectului ,,Deșeuri solide in Republica Moldova”, in suma de 25…