- In școli și nu numai, actele de violența in randul copiilor au luat amploare și au devenit chiar un fenomen. Specialiști și autoritați au pus la punct un plan care sa duca la reducerea acestor agresiuni.

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat grilele de punctaj privind criteriile de selecție a viitorilor solicitanți de fonduri europene prin Programul Național de Dezvoltare Rurala, in perioada de tranziție, 2021-2022, in cadrul liniilor de finanțare destinate tinerilor fermieri.…

- Europarlamentarul USR-PLUS Vlad Gheorghe l-a acuzat, ieri, pe fostul lider PSD, baronul de Giurgiu, Niculae Badalau, instalat la Curtea de Conturi de regimul Dragnea, ca blocheaza sesizarea procurorilor in cazul primarilor si sefilor de Consilii Judetene care ar fi “sifonat” banii din Programul National…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) sustin ca firmele de transport nu sunt sprijinite, sunt din ce in ce mai impovarate de taxe in strategia descrisa de Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in timp ce masinile electrice vor primi bani, cu…

- Premierul Florin Citu a afirmat, luni, la inaugurarea Programului National de Suport ”Din grija pentru copii”, ca, de maine, putem sa vaccinam si adolescentii. ”Ii incurajez pe parinti sa ia cea mai buna decizie pentru copiii lor”, a transmis premierul. Acesta a adaugat ca ”este nevoie de cat mai…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a afirmat, sambata la Zalau, ca nu a putut fi refuzat sau respins Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), deoarece acesta nu a fost inca depus.

- „In momentul de fața nu exista nicio linie de finanțare deschisa pentru a depune un proiect! Nadajduim… Pe ici pe colo, se aude ca s-ar deschide un PNDL 3. Se vorbește și despre acest PNRR, pe care tot il intoarce Comisia Europeana… Nu mai vine odata! Pierdem timp mult și prețios, in loc sa relansam…