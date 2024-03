Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 1 – 8 martie, inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu Mare au realizat 93 de acțiuni de control in domeniul siguranței alimentare. The post CONTROALE ALIMENTARE Pesta porcina face din nou ravagii in județul Satu Mare first appeared on Informatia…

- In 11 comune din județul Suceava vor incepe lucrarile de inregistrare sistematica a imobilelor printr-un proiect cu finanțare din fonduri europene. Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate a transmis ca in comunele Cornu Luncii, Dornești, Fantanele, Granicești, Ilișești, Paltinoasa, Patrauți, ...

- Adesea, auzim numerosi conducatori auto ca sunt speriati de intensitatea traficului rutier in Satu Mare, in anumite intervale orare, dar si pe o serie de artere de circulatie. The post TRAFIC SATU MARE 170.000 de mașini și 153.000 de permise sunt in județul Satu Mare first appeared on Informatia Zilei…

- In urma apariției in județ a patru focare de rabie dar și a situației create de identificarea cadavrelor de animale salbatice in zona Berveni și Tiream, .... The post SITUAȚIE INGRIJORATOARE Focarele de rabie se extind in județul Satu Mare first appeared on Informatia Zilei .

- In perioada 16 – 23 februarie, inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu Mare au realizat 91 de acțiuni de control in domeniul siguranței alimentare. The post SIGURANȚA ALIMENTARA Primul porc cu trichineloza in anul 2024, in județul Satu Mare, este din Atea…

- In ultima saptamana, medicii veterinari din cadrul D.S.V.S.A. Satu Mare - Serviciul Control Oficial Sanatate și Bunastare Animala au efectuat 76 de controale in exploatații profesionale și non profesionale din județul Satu Mare. The post JUDEȚUL SATU MARE Numarul cazurilor de turbare in acest an, in…

- Cadastrarea gratuita pentru inregristrarea imobilelor: Programul național de cadastru și carte funciara continua și in 2024 Cadastrarea gratuita pentru inregristrarea imobilelor: Programul național de cadastru și carte funciara continua și in 2024 Motiv de bucurie pentru zeci de mii de romani, anul…