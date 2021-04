Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 9 apr – Sputnik. Premierul interimar al Republicii Moldova Aureliu Ciocoi, care a fost invitatul unei noi ediții la Centrul de Presa al Agenției de știri și radio Sputnik Moldova, a fost intrebat cum va fi sarbatorit Paștele in acest an, in contextul in care in Moldova este in vigoare starea…

- Testul negativ la Covid-19 nu mai este obligatoriu la intrarea in Republica Moldova. Anunțul a fost facut astazi de prim-ministrul interimar, Aureliu Ciocoi, dupa ședința Comisiei pentru Situații Excepționale.

- Programul de subvenționare a dobinzilor a fost extins pina la 31 mai curent. Hotarirea a fost luata de Comisia pentru Situații Excepționale și a fost anunțata astazi, in cadrul unui briefing de presa. Potrivit prim-ministrului interimar, Aureliu Ciocoi, aceasta hotarire face parte din șirul intreg de…

- CHIȘINAU, 2 apr - Sputnik. Cetațenii care nu vor reuși sa achite facturile pentru energia electrica, energia termica, gazele naturale, telefonie fixa sau apa potabila consumata in perioada starii de urgența nu vor fi deconectați de la serviciile publice. O decizie in acest sens a luat Comisia pentru…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, decizional, proiectul de lege privind aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din ordonanta de urgenta a Guvernului 57/2019 privind Codul administrativ. Astfel, secretarul general al ministerului dobandeste atributia…

- Perioada de rambursare a TVA pentru producatorii agricoli afectați de calamitațile naturale a fost prelungita, informeaza Serviciul Fiscal de Stat. In rezultatul modificarilor operate in Legea nr.60/2020 prin Legea nr.257 din 16.12.2020 cu privire la modificarea unor acte normative, s-a instituit prelungirea…

- Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a informat ca, in urma modificarilor operate in legislație, a fost prelungita perioada Programului de rambursare a TVA pentru producatorii agricoli afectați de calamitațile naturale pana in luna septembrie 2021 inclusiv.

- CHIȘINAU, 3 mart - Sputnik. Vaccinurile Sputnik V și AstraZeneca ar fi produse dupa aceași tehnologie. Cel puțin asta precizeaza experții moldoveni intrebați care dintre cele doua vaccinuri este mai eficient. In cadrul unei conferințe de presa, reprezentantul Grupului de comunicare privind imunizarea…