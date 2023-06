Stiri pe aceeasi tema

- Lista miniștrilor care vor face parte din Guvernul condus de Marcel Ciolacu a fost depusa marți seara la Parlament fara UDMR, urmand ca votul sa se dea joi. Miercuri incep audierile in comisiile de specialitate, incepand cu ora 10.00.Vezi și: Guvernul Ciolacu - Lista miniștrilorSurse parlamentare…

- Marcel Ciolacu, premierul propus, a anunțat marți seara ca social-democrații au votat in forurile de conducere echipa guvernamentala a PSD in viitorul guvern și programul de guvernare. Liderul PSD a expus pe scurt „viziunea pentru națiune” a viitorului Guvern Ciolacu, enumerand punctele principele…

- Premierul desemnat, Marcel Ciolacu, a anuntat ca in aceasta seara se va depune lista ministrilor si Programul de Guvernare. ”Am votat ambele variante si cu prezenta UDMR la guvernare si fara UDMR la guvernare”, a anuntat Ciolacu.

- Președintele Klaus Iohannis a luat act de demisia lui Nicolae Ciuca și l-a desemnat pe Catalin Predoiu premier interimar, urmand ca marți sa aiba consultari cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier. Șefii PNL și PSD s-au reunit intr-o ședința de coaliție chiar la Palatul Victoria,…

- Premierul Nicolae Ciuca ar urma sa iși depuna mandatul vineri, iar zilele urmatoare ar urma sa fie reluate și negocierile pentru noul cabinet. Ciuca ar urma sa poarte o discuție și cu președintele Iohannis, fiind presat de partid sa demisioneze. Nu se știe insa daca UDMR va mai face parte din viitorul…

- Cu trei partide politice aflate la Guvernare, avem o țara in care aproape toate domeniile sunt blocate. Dupa un an și jumatate de cand Coaliția se afla la Guvernare, am ajuns la un punct și de la capat. Deși in aceste zile trebuia sa fie gata lista noilor miniștri din Guvernul Ciolacu, totul este amanat.…

- ROMANIA. Echipa de PR a lui Marcel Ciolacu, platita consistent din banii romanilor, incearca din rasputeri sa ne convinga de faptul ca acesta, deține opusul “calitaților” unora dintre politicienii romani … lipsa educației, a experienței profesionale, a integritații și a moralitații, dorința de a face…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, la Pitesti, ca impreuna cu Nicolae Ciuca va anunta ce adaugiri se vor aduce actualului program de guvernare, liderul social-democrat facand referire la un program bazat pe „patriotism economic“.