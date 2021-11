Stiri pe aceeasi tema

- Programul de guvernare PNL-PSD-UDMR: Creșterea salariului minim, al punctului de pensie și alocațiilor. Ce se intampla cu pensiile speciale Programul de guvernare PNL-PSD-UDMR: Creșterea salariului minim, al punctului de pensie și alocațiilor. Ce se intampla cu pensiile speciale Punctul de pensie va…

- Cererile USR ca sa susțina Guvernul au fost prezentate, joi, de președintele USR, Dacian Cioloș. Potrivit liderului USR, prima cerere este rezolvarea crizei sanitare. Dacian Cioloș a explicat, intr-o declarație la un post de televiziune, ca i-a prezentat aceste cereri lui Florin Cițu. Daca liderii PNL…

- Guvernul PNL -UDMR iși propune transformarea actualei crize energetice intr-o oportunitate de acceleare a investițiilor in domeniul energetic, prin masuri pe termen scurt, dar și mediu și lung, printre care schimbarea paradigmei consumului gospodariilor sau construcția de noi unitați de producție.…

- Creșterea contribuțiilor catre Pilonul II de pensii private obligatorii figureaza in programul de guvernare PNL UDMR depus in Parlament de premierul desemnat, Nicolae Ciuca. „Creșterea contribuțiilor catre Pilonul II de pensii cu un punct procentual de la 3,75%, cat este in prezent, dupa transferul…

- Programul de guvernare al cabinetului Ciuca și lista miniștrilor au fost depuse sambata la Parlament de premierul desemnat. Programul cu care Nicolae Ciuca se va prezenta saptamana viitoare in fața aleșilor pentru a cere votul de incredere ”isi propune sa imbine masurile pe termen scurt pentru depasirea…

- Florin Cițu, președintele PNL, a anunțat ca vrea o discuție cu USR intr-o formula extinsa pentru o posibila refacere a coaliției de guvernare. E pentru prima oara cand Cițu revine asupra deciziei sale anterioare de a exclude orice colaborare cu partidul condus de Dacian Cioloș. Principalele declarații…

- Florin Cițu face un anunț ingrijorator cu privire la ce ar putea urma in politica, daca cabinetul format de Nicolae Ciuca nu va trece de Parlament. Șeful liberalilor anunța anticipate „Exista o alternativa pe care nu și-o dorește nimeni, dar este o alternativa reala. Daca acest guvern nu trece, nu putem…

- PSD a gasit soluția temporara, pe termen scurt, pentru combaterea creșterii prețurilor la energia electrica și gaze naturale și va depune un proiect de lege care vizeaza plafonarea prețurilor la aceste utilitați, la nivelul mediei ultimelor 6 luni. Creșterea exagerata a prețurilor la energia electrica…