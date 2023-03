Programul de educație juridică „Fii avocat în școala ta” revine în școlile sălăjene „Fii avocat in școala ta” este programul juridic pe care avocați din cadrul Baroului Salaj il deruleaza in mai multe școli salajene, totul din dorința de a promova educația juridica timpurie, de a veni in sprijinul tinerilor astfel incat sa nu devina victimele unor incalcari ale legii. Programul este considerat deosebit de important, iar asta pentru ca ii ajuta pe tineri sa ințeleaga ce inseamna incalcarea legii, care sunt efectele, cum se pot feri de anumite capcane care le pot influența tot restul vieții. „La inceputul acestei saptamani am revenit… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

