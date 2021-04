Stiri pe aceeasi tema

- Programele ‘Rabla Clasic’ si ‘Rabla Plus’ demareaza luni, iar persoanele fizice pot merge, incepand de la ora 10:00, la producatorii validati in vederea indeplinirii formalitatilor de inscriere, in timp ce persoanele juridice pot transmite dosare de acceptare la Administratia Fondului pentru Mediu (AFM)…

- Persoanele fizice pot merge, incepand de luni, 26 aprilie 2021, ora 10:00, la producatorii validati in vederea indeplinirii formalitatilor de inscriere in programele Rabla Clasic si Rabla Plus, a anuntat, vineri seara, Administratia Fondului pentru Mediu (AFM).

- Persoanele fizice pot merge, incepand de luni, 26 aprilie 2021, ora 10:00, la producatorii validati in vederea indeplinirii formalitatilor de inscriere in programele Rabla Clasic si Rabla Plus, a anuntat, vineri seara, Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). De asemenea, persoanele juridice pot transmite…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor organizeaza miercuri evenimentul de lansare a programelor Rabla Clasic 2021 si Rabla Plus 2021, potrivit unui comunicat al institutiei. Evenimentul de lansare are loc in fata sediului MMAP si marcheaza si startul etapei finale a competitiei „Best Electric Car…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor organizeaza miercuri evenimentul de lansare a programelor Rabla Clasic 2021 si Rabla Plus 2021, potrivit unui comunicat al institutiei. Evenimentul de lansare are loc in fata sediului MMAP si marcheaza si startul etapei finale a competitiei ‘Best Electric Car…

- Bugetul Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) va fi aprobat in sedinta de Guvern de miercuri si este vorba despre zile in ceea ce priveste lansarea programului "Rabla" din acest an, a declarat, luni, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos. "In sedinta de Guvern din aceasta…

- Proiectul de Hotarare de Guvern pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) a fost publicat spre consultare publica pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor. "Programele AFM vor avea anul acesta…

- Prima de casare acordata in Programul “Rabla Clasic” creste, in 2021, iar bugetul pentru Programul “Rabla Plus” se va dubla, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, potrivit Agerpres. Ministrul Mediului, Tanczos Barna a anunțat noile condiții…