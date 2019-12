Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat, miercuri, lansarea mai multor programe de screening privind cancerul si hepatita, din bani europeni, in valoare de 103 milioane de euro. „Astazi, este o zi in care 103 milioane de euro, bani din fonduri europene, sunt lansati pentru a fi folositi intr-un program de screening. Beneficiari sunt peste un milion de persoane din diferite zone ale tarii. Astazi lansam programul de preventie privind trei tipuri de cancer – mamar, de col uterin si de colon, cat si pentru hepatitele B si C. Acestea sunt programe de preventie”, a declarat Turcan, intr-o conferinta…