Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Impozite și Taxe Locale (DITL) a lansat o noua platforma online pentru programarea inregistrarii autovehiculelor, eliminand astfel stresul și timpul lung de așteptare la ghișeele instituției. Cu ajutorul acestei noi soluții digitale, procesul de inregistrare devine mai rapid și mai eficient…

- Soferii romani ar putea scapa de mai multe drumuri la institutiile statului, iar birocratia va fi redusa, avand in vedere ca Guvernul vrea sa reglementeze prin Ordonanța de urgența inmatricularea și radierea online a mașinilor.

- Guvernul vrea sa reglementeze miercuri prin Ordonanța de urgența inmatricularea și radierea online a mașinilor, proces care ar reduce deplasarile catre mai multe autoritați, dar... The post Inmatricularea și radierea online a mașinilor, pe masa Guvernului. Masura ar salva 31 hectare de padure anual…

- Guvernul vrea sa reglementeze miercuri prin Ordonanța de urgența inmatricularea și radierea online a mașinilor, proces care ar reduce deplasarile catre mai multe autoritați, dar și volumul de hartie utilizat: aproximativ 31 hectare de padure ar putea fi salvate anual, prin eliminarea copiilor documentelor…

- Incep inscrierile la clasa pregatitoare 2023 – 2024. Inscrierea copiilor in clasa pregatitoare demareaza in 3 mai și dureaza pana in 18 mai. In aceasta perioada parinții completeaza și depun cererile, conform calendarului aprobat d Ministerul Educației. Cererile se transmit online sau se depun, in perioada…

- Inmatricularea și vanzarea autovehiculelor se vor putea face online, iar procedura pentru radiere va fi optimizata și facilitata, a anunțat, in urma cu cateva zile, Mara Toganel, prefectul județului Mureș. "Ordonanța de Urgența care va aduce aceste modificari se afla acum in dezbatere publica. Prin…

- Autoritatile locale au lansat o platforma online prin care cetatenii pot semnala masinile abandonate pe domeniul public. Seful Politiei Locale Sfantu Gheorghe, Hadnagy Istvan, a precizat ca de pe strazile orasului au fost ridicate, zilele trecute, 13 masini abandonate sau fara stapan, iar actiunile…

- Inmatricularea sau radierea masinilor ar pute fi facuta, in curand, de acasa, de la birou sau de oriunde exista conexiune la internet. MAI are in dezbatere ublica un astfel de proiect care va pune la dispozitia soferilor o platforma prin care pot fi facute toate aceste operatiuni, astfel incat cozile…