Program meciuri 22 noiembrie Campionatul Mondial de Fotbal 2022

Stiri pe aceeasi tema

- Programul partidelor care vor avea loc, marti, la Cupa Mondiala: Ora 12:00 Argentina – Arabia Saudita Ora 15:00 Danemarca – Tunisia Ora 18:00 Mexic – Polonia Ora 21:00 Franta – Australia. Toate meciurile vor putea fi urmarite pe TVR 1. The post Cupa Mondiala: Programul de marti.…

- Neșansa lui Karim Benzema (34 de ani), șansa lui Olivier Giroud. La 36 de ani, atacantul lui Milan va fi titularizat de Didier Deschamps (54 de ani) la Franța și, daca inscrie trei goluri la Campionatul Mondial din Qatar, va fi cel mai prolific jucator din istoria „cocoșilor galici”, cu 52 de reușite.…

- Mihai Stoica, managerul de la FCSB, considera ca Franța va caștiga Campionatul Mondial din Qatar. In acest caz, ar fi al doilea titlu la rand pentru francezi. MM este de parere ca Franța va caștiga grupa cu Danemarca, Australia și Tunisia, apoi de la elimina pe rand pe Mexic, Anglia și Elveția. Mihai…

- Campionatul Mondial de Fotbal Qatar 2022 se va disputa in perioada 20 noiembrie – 18 decembrie, in Qatar. Turneul final va debuta cu meciul dintre echipa tarii gazda si Ecuador, duminica, de la ora 18:00 (ora Romaniei), pe Stadionul Al Bayt, in cadrul Grupei A. In Romania, meciurile vor putea fi vazute…

- Lionel Messi a oferit un interviu in Aregentina inainte de startul Campionatlui Mondial. Argentina este in grupa C, alaturi de Arabia Saudita, Mexic și PoloniaDaca trece de grupe, Argentina va juca in optimi cu o echipa care va termina in primele doua in grupa D (Franța, Danemarca, Tunisia, Australia)…

- Didier Deschamps (54 de ani) a anunțat lotul de 25 de jucatori al Franței pentru Campionatul Mondial din Qatar. Franța face parte din grupa D la Campionatul Mondial din Qatar, alaturi de Australia, Danemarca și Tunisia. Franța, campioana mondiala en-titre, este a doua pretendenta la trofeu care anunța…

- Karim Benzema (34 de ani), atacantul lui Real Madrid, ultimul Balon de Aur, are o leziune musculara care l-ar impiedica sa joace pe 22 noiembrie, in prima partida a Franței la Campionatul Mondial din Qatar. Franța face parte din grupa D a Campionatului Mondial din 2022, alaturi de Danemarca, Tunisia…

- N'Golo Kante (31 de ani), mijlocașul defensiv al celor de la Chelsea, va rata Campionatul Mondial din acest an. Campionatul Mondial din Qatar va debuta pe 21 noiembrie, iar marea finala este programata pe data de 18 decembrie. Franța face parte din grupa D, alaturi de Australia, Danemarca și Tunisia.…