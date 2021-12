Program Lidl de Revelion. Romanii au suficient timp la dispoziție pentru a-și achiziționa produsele dorite pentru masa de Revelion. Lidl a anunțat deja programul pentru urmatoarele zile. Program Lidl de Revelion. Orarul pentru 31 decembrie 2021 1 și 2 ianuarie 2022 Astfel, pe 31 decembrie, programul Lidl va fi intre orele 7.00-18.00. Pe de alta parte, in prima zi din an, pe 1 ianuarie, magazinele Lidl din Romaia vor fi inchise. Incepand cu data de 2 ianuarie magazinele Lidl vor avea program in intervalul orar 09:00 – 17:00. Apoi, din data de 3 ianuarie, magazinele Lidl din toata țara vor reveni…