Program Lidl de 1 decembrie 2022 In minivacanța de 1 decembrie 2022, cand romanii au cinci zile libere, programul de funcționare al magazinelor Lidl este cel normal, ca, de altfel, și in cazul altor rețele. Magazinele Lidl funcționeaza dupa urmatorul program: Luni – Sambata: 07:30 – 21:00 Duminica: 08:00 – 19:00. Lidl este liderul retailului alimentar din Romania cu o cifra de afaceri de 14,8 miliarde de lei, in 2021 și peste 330 magazine și circa 10.000 de angajați. Compania este prezenta pe piața romanesca, incepand cu anul 2011. Citește și Programul magazinelor de Sfantul Andrei și 1 decembrie 2022 – Lidl, Kaufland, Carrefour,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

