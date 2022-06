Numarul mare de maramureseni care se vor intoarce in țara in lunile iulie și august face ca autoritațile sa ia masuri pentru a evita aglomerațiile la ghișee. Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Maramureș iși va desfașura activitatea cu publicul, in perioada 20 iunie – 19 august a.c., de luni și pana vineri, in intervalul orar 8.30-18.30. Oficialii Prefecturii Maramureș au subliniat fapttl ca masura a fost dispusa pentru eficientizarea activitații prin creșterea capacitații de procesare și soluționare a cererilor pentru eliberarea documentelor de calatorie, dar și pentru menținerea unui nivel…