Sorin Cimpeanu va fi in continuare ministrul Educației in Cabinetul Ciuca. Potrivit programului de guvernare al PNL-PSD-UDMR, in ultimii 20 de ani de politici publice s-a constat un lucru: copiii și profesorii din Romania nu beneficiaza de condiții adecvate de desfașurare a procesului educațional. Principalul scop al Guvernului Ciuca in ceea ce privește Educația din Romania pentru perioada 2021-2023 este operaționalizarea și implementarea proiectului ”Romania Educata”. „Pentru operationalizarea implementarii proiectului “Romania Educata”, Guvernul va sustine cresteri graduale, pana in anul 2024,…